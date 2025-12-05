news_header_top
Общество 5 декабря 2025 14:38

ОСФР по РТ вынесло 209 тыс. решений об обеспечении инвалидов средствами реабилитации

В этом году наиболее востребованными мерами поддержки инвалидов в Татарстане по-прежнему остаются пенсионное обеспечение и набор социальных услуг. Помимо этого, люди с инвалидностью пользуются техническими средствами реабилитации. Об этом в интервью «Татар-информу» в декаду инвалидов сообщил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.

«В этом году вынесено 209 702 решения об обеспечении техническими средствам реабилитации. Санаторно-курортное лечение тоже пользуется большой популярностью: в этом году выдано 7 830 путевок. Каждый год мы выдаем необходимое количество автомобилей пострадавшим на производстве и полностью покрываем все существующие потребности людей, которые нуждаются в специализированном автотранспорте», – отметил он.

ОСФР по РТ обеспечивает людей с ограниченными возможностями здоровья необходимыми средствами технической реабилитации: колясками, тростями, ходунками, современными высокотехнологичными протезами, ортезами, различными устройствами для адаптации в быту и обществе – слуховыми аппаратами, голосообразующими аппаратами, собаками-поводырями, также средствами самообслуживания и ухода.

Подробнее о мерах поддержки инвалидов читайте в материале «Татар-информа».

