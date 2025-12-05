news_header_top
Общество 5 декабря 2025 13:39

ОСФР по РТ: В Татарстане проживают более 282 тысяч инвалидов

В Татарстане проживает более 282 тысяч человек с инвалидностью. Среди них есть взрослые и дети, они распределяются по группам инвалидности. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.

«К первой группе относятся 29 638 людей с инвалидностью, ко второй группе – 90 716 человек, к третьей группе – 111 449 человек. Среди людей с инвалидностью с детства 8 595 человек имеют первую группу инвалидности, 14 731 – вторую группу и 8 390 – третью. Кроме того, в республике проживает 18 655 детей с инвалидностью», – отметил он.

В Татарстане взрослые и дети с инвалидностью получают разные меры поддержки, которые помогают им чувствовать себя защищенно и жить комфортнее. В числе основных направлений – выплата пенсий и финансовая помощь.

Подробнее о мерах поддержки инвалидов читайте в материале «Татар-информа».

