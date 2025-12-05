ОСФР по РТ в 2025 году выдало 7 830 путевок на санаторно-курортное лечение

В этом году Отделение Социального фонда России по РТ выдало льготникам из Татарстана 7 830 путевок на санаторно-курортное лечение. Об этом в интервью «Татар-информу» в декаду инвалидов сообщил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.

«Санаторно-курортные путевки положены людям с инвалидностью, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и детям с инвалидностью. Общий бюджет, который был задействован на эти цели, составил более 272,8 млн рублей, из которых 256,5 млн рублей направлены на лечение, а 15,2 млн рублей – на оплату проезда к месту лечения и обратно», – рассказал он.

Участники специальной военной операции могут пройти санаторно-курортное лечение или медицинскую реабилитацию в различных регионах России, включая Саратовскую, Волгоградскую, Московскую, Владимирскую, Кировскую, Тюменскую, Астраханскую, Омскую области, а также Кузбасс и Республику Хакасия.

«Для всех получателей услуг мы можем предложить следующие санатории-профилактории – "КМПО", "Голубое озеро", "Волга", "Вита", "Тонус", санатории: "Ливадия", "Радуга", "Санта", "Камазжилбыт", "Зеленодольский завод имени А. М. Горького", "Долинск", "Грушевая Роща", "Васильевский", "Нехама", "Азнакаевский", а также клинику-санаторий "Набережные Челны"», – добавил Вафин.

