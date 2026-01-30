ОСФР по РТ рассказало об индексации маткапитала в 2026 году

С начала действия программы маткапитала в Татарстане средствами господдержки распорядились 439 тыс. семей. Всего в республике в проактивном порядке выдано 136,3 тыс. сертификатов. Об этом сообщил сегодня управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин на итоговом заседании коллегии в Казани.

«Программа материнского капитала остается одной из наиболее востребованных мер поддержки семей с детьми. В 2026 году материнский капитал будет проиндексирован: выплата на первого ребенка составит почти 729 тыс. рублей, на второго – 963 тыс. рублей», – отметил он.

Кроме того, по словам Вафина, в 2025 году окончательно закреплена функция по назначению и выплате средств материнского капитала жителям Республики Дагестан, обслуживанием которых также занимается ОСФР по РТ. За два года принято примерно 60 тыс. заявлений и осуществлены выплаты на сумму свыше 15 млрд рублей, пояснил руководитель Соцфонда по Татарстану.

Итоговое заседание коллегии проходит в Казани, в нем принимает участие заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.