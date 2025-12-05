news_header_top
Руc Тат
Общество 5 декабря 2025 14:02

В ОСФР по РТ напомнили о мерах поддержки инвалидов в Татарстане

В Татарстане взрослые и дети с инвалидностью получают разные меры поддержки, которые помогают им чувствовать себя защищенно и жить комфортнее. В числе основных направлений – выплата пенсий и финансовая помощь. Об этом в интервью «Татар-информу» в декаду инвалидов сообщил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.

«Назначаются страховые и государственные пенсии, социальные выплаты, а также ежемесячные денежные пособия. Все виды компенсаций регулярно индексируются, то есть их размер повышается с учетом изменения уровня жизни. Это касается и выплат за вред здоровью, связанный с военной травмой», – отметил он.

Кроме финансовой помощи людям с инвалидностью предоставляются социальные услуги: санаторно-курортное лечение, путевки, а также оплата проезда к месту лечения. Большое внимание уделяется обеспечению техническими средствами реабилитации. Людям выдают коляски, протезы, слуховые аппараты, тифлотехнику и другие необходимые устройства. Тифлотехника – специальные средства для слабовидящих и незрячих, которые помогают им учиться, работать и получать информацию через слух, осязание и вибрацию.

Поддержка оказывается и тем, кто ухаживает за людьми с инвалидностью. Им предоставляются пособия, оплачиваемые дополнительные выходные. Родители, воспитавшие ребенка с инвалидностью, могут выйти на пенсию раньше, если соблюдены требования по стажу и пенсионным коэффициентам.

Подробнее о мерах поддержки инвалидов читайте в материале «Татар-информа».

#декада инвалидов #эдуард вафин #социальная поддержка #помощь инвалидам
