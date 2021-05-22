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Ру Тат
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22 мая 2021  16:00
Арсений Каримов

Осенью в столице Татарстана вновь пройдет фестиваль «Казанские звезды кунг-фу»

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Осенью в столице Татарстана вновь состоится фестиваль «Казанские звезды кунг-фу», который в последний раз проходил в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал президент федерации ушу Татарстана Айрат Ахмеров.

«Осенью мы проведем фестиваль "Казанские звезды кунг-фу", который стал уже традиционным, а также будем продолжать искать новые форматы», - сказал собеседник.

Он пояснил, что мероприятие будет проходить в формате, аналогичном Кубку Татарстана «Восточный барс – Кончыгыш барсы», предполагается, что он пройдет по направлению таолу, то есть демонстрации, без контактного боя.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Кубок Татарстана по ушу «Восточный барс – Кончыгыш барсы» собрал порядка 70 участников.

#ушу #казанские звезды кунг-фу
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