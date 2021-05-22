Кубок Татарстана по ушу «Восточный барс – Кончыгыш барсы» собрал порядка 70 участников

В Казанском Центре бокса и настольного тенниса начался Кубок Татарстана по ушу «Восточный барс – Кончыгыш барсы». В нем примут участие порядка 70 спортсменов со всей республики.



"Мы проводим такой турнир во второй раз. К сожалению, в прошлом году его пришлось отменить из-за пандемии, но хочется отметить тренерский состав, который придумал новый формат взаимодействия и стал проводить тренировки онлайн. Сегодняшний турнир абсолютно открытый, в нем может поучаствовать любой желающий. Надеемся, что он станет традиционным", - сказал Президент федерации ушу Татарстана Айрат Ахмеров.



Он подчеркнул, что в соревнованиях нет ограничения по возрасту: самой младшей участнице было пять лет. Турнир проходил по направлению таолу, то есть демонстрация навыков, а в будущем федерация ушу хочет проводить турниры и с контактными боями, заключил Ахмеров.





Главным судьей соревнований стал один из самых титулованных ушуистов России Ильяс Хуснутдинов. Он рассказал о методах оценки спортсменов и назвал Татарстан одним из лидеров по развитию вида спорта среди других регионов России.



"Участников оценивают по двум направлениям: техническое исполнение позиций и сила, дух, скорость. Также смотрим на опрятность спортсмена, технику взгляда и дыхания. Правила с каждым годом дорабатываются, и качество судейства растет. И вообще, Татарстан в сравнении с другими регионами стал одним из лидеров в России", - пояснил Хуснутдинов.



Юные спортсмены очень ждали соревнований, для них это большая мотивация, чтобы дальше прогрессировать. Занятия ушу помогает детям развить в себе дисциплину, держать осанку и даже улучшить свои оценки в школе, отметил главный судья соревнований.

"Ушу - высококоординационный вид спорта, где нужно одновременно следить за многими критериями, которые нужно постоянно держать в голове. Вследствие этого у ребенка улучшается память, и они начинают лучше учиться", - заявил Хуснутдинов.



После торжественной церемонии открытия и традиционных гимнов России и Татарстана показательную программу показали подопечные Ильяса Хуснутдинова, который также занимается тренерством.

