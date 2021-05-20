Эксперт Ошакбаев: Казань - один из выдающихся городов на всем постсоветском пространстве

Казань является одним из лучших городов среди стран СНГ с точки зрения урбанистики. Таким мнением в рамках Международного дискуссионного клуба «Валдай» поделился Директор Центра прикладных исследований «Талап» ​Рахим Ошакбаев.

«Я счастлив услышать от коллег из Казани и Президента Татарстана Рустама Минниханова, что республика не просто в риторике использует повестку целей устойчивого развития, а непосредственно руководствуется ей в своей конкретной политике», — сказал Ошакбаев.

Одной из целей концепции устойчивого развития является создание эко-городов и населенных пунктов, спроектированными с учётом влияния на окружающую среду. Для этого необходимо организовать институты при муниципалитетах, которые позволят на демократической основе принимать решения в отношении градостроительства.

«Здесь Казань на мой взгляд является одним из выдающихся городов на всем постсоветском пространстве с точки зрения понимания современной урбанистики и целей устойчивого развития», — отметил спикер.

Специалист также оценил опыт Казани в отношении соучастного и социального проектирования. В столице Татарстана различные участники городских процессов находят компромисс друг с другом ради создания комфортной городской среды, отметил эксперт.

Напомним, сегодня в Казани открылась Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай». На мероприятии эксперты из 16 стран мира обсудили последствия пандемии, безопасность, влияние изменений в мировой экономике на Россию и страны Центральной Азии.

