Эксперт Неъматов: За последние два года Узбекистан освоил 35% российских инвестиций

За последние несколько лет Узбекистану удалось освоить только часть инвестиций, которые были накоплены страной благодаря сотрудничеству с Россией. Об этом в ходе Международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Акрамжон Неъматов.



«Стабильно растет приток российских инвестиций. За последние шесть лет мы накопили более 10 млрд долларов российских инвестиций. За последние два года освоили фактически 35% от общего объема», — сказал Неъматов.



Благодаря региональному взаимодействию, формированию общего экономического пространства, общей транспортной территории товарооборот у Узбекистана и России увеличился в два раза.



«Эти цифры говорят о том, что наблюдается активная динамика наших двусторонних отношений», — отметил спикер.



На сегодняшний день в Узбекистане на 40% вырос объем привлеченных прямых иностранных инвестиций. Также на 98% вырос турпоток в регион.



«Нам, странам Центральной Азии и России, надо сотрудничать. Государства заинтересованы в этом сотрудничестве», — подытожил он.



Напомним, сегодня в Казани открылась Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай». На мероприятии эксперты из 16 стран мира обсудили последствия пандемии, безопасность, влияние изменений в мировой экономике на Россию и страны Центральной Азии.

