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Общество 1 марта 2025 01:25

ОСАГО с 1 марта исключили из перечня обязательных документов для регистрации авто

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Полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) с 1 марта исключен в РФ из списка обязательных документов для регистрации автомобилей.

Кроме того, с сегодняшнего дня вносятся изменения, которые исключают обязанность заключать договоры ОСАГО до выполнения регистрационных действий.

Еще одним новшеством стало то, что госучет транспортного средства перестает иметь силу по заявлению автовладельца в отношении находящейся в розыске машины. Также при продаже авто владельцы получат возможность сразу снимать их с учета в ГИБДД после обращения в данное ведомство.

Ранее автоэксперт Евгений Балабас назвал условия, при которых китайский автомобиль прослужит долго.

#осаго #полис осаго #автомобили
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