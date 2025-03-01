ОСАГО с 1 марта исключили из перечня обязательных документов для регистрации авто

Полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) с 1 марта исключен в РФ из списка обязательных документов для регистрации автомобилей.

Кроме того, с сегодняшнего дня вносятся изменения, которые исключают обязанность заключать договоры ОСАГО до выполнения регистрационных действий.

Еще одним новшеством стало то, что госучет транспортного средства перестает иметь силу по заявлению автовладельца в отношении находящейся в розыске машины. Также при продаже авто владельцы получат возможность сразу снимать их с учета в ГИБДД после обращения в данное ведомство.

Ранее автоэксперт Евгений Балабас назвал условия, при которых китайский автомобиль прослужит долго.