Автоэксперт назвал условия, при которых китайский автомобиль прослужит долго

Чтобы продлить срок службы китайского автомобиля, владельцу важно эксплуатировать его в «спокойном режиме». Об этом Общественной Службе Новостей сообщил автоэксперт Евгений Балабас.

«Под спокойной и аккуратной эксплуатацией понимается езда без «спортивного стиля», отсутствие пробуксовок, буксировок, обязательные прогревы двигателя зимой перед началом движения, обязательный ежегодный контроль радиатора на забитие грязью, контроль состояния вариатора с помощью специализированных мобильных приложений и при необходимости установка дополнительных масляных радиаторов на КПП», – отметил он.

Автоэксперт также призвал не относиться к китайским автомобилям предвзято и подчеркнул, что они вполне ремонтопригодны.

«Если говорить о новых автомобилях, приобретаемых для личной эксплуатации, то при аккуратной, спокойной эксплуатации, уменьшении на треть штатных интервалов замены масла в двигателе, вариаторе, муфтах и редукторах систем включения полного привода традиционные 5 лет без каких-либо существенных ремонтов машины уверенно ходят. Это касается условно бюджетного и среднего классов китайских авто с традиционными бензиновыми двигателями, которых большинство в российском автопарке», – подчеркнул Балабас.

Он также заметил, что китайские автомобили можно ремонтировать как в автосервисах, так и самостоятельно. Однако к выбору сервиса стоит подойти продуманно.

Основная сложность в ремонте китайских автомобилей, по мнению Евгения Балабаса, – это дефицит запчастей и длительное время их ожидания. Владельцам китайских машин следует быть готовыми к тому, что ремонт может затянуться и придется временно пересесть на общественный транспорт.

В целом сегодня ремонт китайских автомобилей может обойтись дороже, чем ремонт других марок машин.