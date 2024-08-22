ОСАГО для злостных нарушителей ПДД может стать дороже на 20-25%

ОСАГО может стать дороже на 20-25% для злостных нарушителей ПДД. Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщил руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов.

Как указано в сообщении, введение новой системы расчета страховых премий по ОСАГО, основанной на коэффициенте Бонус-Малус, может способствовать более справедливому определению стоимости полиса для каждого водителя в зависимости от его истории ДТП.

По словам эксперта, если водитель не имеет нарушений и ДТП, то его коэффициент будет низким, что приведет к снижению стоимости полиса — возможно даже, произойдет снижение на 10-20%. Однако, если у водителя есть нарушения или он причастен к авариям, его коэффициент Малус будет выше, что повлечет за собой увеличение стоимости полиса на 20-25%.

Несмотря на общее удорожание запчастей до 40%, Колядов полагает, что стоимость полисов ОСАГО будет расти постепенно, в пределах 3-5%.

«Для тех, у кого были страховые случаи, цена может быть выше, чем сейчас. Для тех, кто ездит без аварий, будут приемлемые цены. Будет более справедливое распределение по стоимости», — уточнил эксперт.

Ранее «Татар-информ» со ссылкой на телеграм-канал публиковал антирейтинг злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД в Татарстане. Практически у всех из них по сто и более штрафов. По данным Госавтоинспекции Татарстана, лидером по количеству водителей, которые имеют по сто и более штрафов ПДД, стала Казань – 222 водителя имеют сто и более штрафов. На втором месте – Набережные Челны, где 41 водитель имеет аналогичное количество штрафов.