«Оружие для Родины»: охотники Альметьевска сдают свое оружие для нужд СВО

Фото предоставлено Оксаной Плетенковой

Каждый житель Альметьевского района может внести свой вклад в победу в специальной военной операции. Волонтеры плетут маскировочные сети и заливают окопные свечи. Организации и предприятия собирают большие партии гуманитарных грузов. Но есть еще один способ помочь бойцам на СВО — отдать оружие.

Сдал свое оружие для нужд СВО охотник и депутат городского совета Альметьевска Рамиль Мусин. Принял его начальник межрайонного отдела госкомитета Республики Татарстан по биоресурсам Айдар Муртазин.

Фото предоставлено Оксаной Плетенковой

«Увидев потребность на СВО в гладкоствольном оружии, я решил сдать итальянское семизарядное оружие, чтобы было легче сбивать эти дроны. И хочу призвать всех депутатов, руководителей, охотников присоединиться к этой акции, которая проходит в республике по многим городам», — отметил Мусин.

Желающие сдать гражданское оружие могут обратиться по адресу: Альметьевск, Маяковского, 114. Также можно позвонить по телефону: 8 (8553) 44-05-70. Для передачи потребуется написать заявление. При себе необходимо иметь разрешение на хранение, паспорт и само оружие, которое должно быть исправным. Предварительная запись не требуется.

Фото предоставлено Оксаной Плетенковой

«Охотники не только оружие сдают. У нас есть командир танкового батальона, Бадретдинов Рамиль Акрамович, бывший глава Нижнемактаминского сельского поселения. Он попросил помощь в обеспечении теплой одеждой. Среди охотников собрали деньги, закупили теплое белье. Сейчас этот груз отправляется для этого батальона», — рассказал Мусин.

Фото предоставлено Оксаной Плетенковой

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Фото предоставлено Оксаной Плетенковой