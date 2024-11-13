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Орнитолог объяснил, как климат влияет на поведение птиц весной и осенью
Из-за глобального потепления климата весной и осенью меняется поведение птиц. Существенно сдвигаются сроки прилета и отлета пернатых. Об этом «Татар-информу» сообщил орнитолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент и директор Зоологического института РАН Никита Чернецов.
«Изменения климата влияют на процессы в природе, в том числе на миграцию птиц. Во многих регионах птицы весной стали прилетать значительно раньше, чем это было 30-50 лет назад. Об этом свидетельствуют проекты по многолетним исследованиям по стандартам и методикам. Осенью поведение птиц бывает разным, отлеты бывают более ранними и поздними», - сказал он.
Ученый пояснил, что есть виды птиц, которые могут в течение года вывести один или два выводка. От этого зависят сроки их отлета.
«Если у большой синицы год был удачным, весна была ранняя, а лето теплым, больше вторых выводков, тогда получается доля птиц, поздно отлетающих, становится выше», - сказал Чернецов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что протяженность безостановочного полета малых веретенников (род крупных болотных птиц) с Аляски в Новую Зеландию составляет до 11,6 тыс. км, на что уходит 8-9 суток. Птицы делают перелет одним броском, без перерывов на еду и сон, безошибочно пересекая Тихий океан.
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