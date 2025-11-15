Орнитолог КФУ: Свиристели прилетели в Казань раньше привычных сроков

Рябина, один из предметов интереса свиристелей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первые зимние гости – свиристели – в этом году прилетели в Казань в ноябре, раньше привычных сроков. Об этом «Татар-информу» рассказал заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов.

«Свиристели живут далеко на севере, в Сибири. Обычно прилетают зимовать, когда наступают холода. А они уже прилетели в наши края. Сейчас для свиристелей здесь курортные условия в плане температуры и корма. Раз прилетели, значит, на севере уже наступила зима, наш регион для них – теплые края», – пояснил орнитолог.

Вслед за свиристелями обычно в Татарстан прилетают снегири, чечетки, пуночки, подорожники, а из более крупных видов – белая сова.

