news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 15 ноября 2025 15:38

Орнитолог КФУ: Свиристели прилетели в Казань раньше привычных сроков

Читайте нас в
Телеграм
Орнитолог КФУ: Свиристели прилетели в Казань раньше привычных сроков
Рябина, один из предметов интереса свиристелей
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первые зимние гости – свиристели – в этом году прилетели в Казань в ноябре, раньше привычных сроков. Об этом «Татар-информу» рассказал заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов.

«Свиристели живут далеко на севере, в Сибири. Обычно прилетают зимовать, когда наступают холода. А они уже прилетели в наши края. Сейчас для свиристелей здесь курортные условия в плане температуры и корма. Раз прилетели, значит, на севере уже наступила зима, наш регион для них – теплые края», – пояснил орнитолог.

Вслед за свиристелями обычно в Татарстан прилетают снегири, чечетки, пуночки, подорожники, а из более крупных видов – белая сова.

Подробнее об особенностях осенней миграции птиц читайте в материале «Татар-информа».

читайте также
«Все еще летают орлан-белохвост и баклан»: ученый об аномальном поведении птиц в ноябре
«Все еще летают орлан-белохвост и баклан»: ученый об аномальном поведении птиц в ноябре
#Экология #птицы #перелетные птицы #окружающая среда
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Татар-информ» стал самым цитируемым СМИ Татарстана за III квартал 2025 года

«Татар-информ» стал самым цитируемым СМИ Татарстана за III квартал 2025 года

14 ноября 2025
Минниханов наградил победителей конкурса «Лучший госслужащий РТ»

Минниханов наградил победителей конкурса «Лучший госслужащий РТ»

15 ноября 2025