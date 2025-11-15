Орнитолог КФУ объяснил, почему перелетные птицы не сбиваются с маршрута

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Аномально затянувшаяся осенняя миграция птиц продолжается в Татарстане. Пернатые преодолевают громадные расстояния, пролетают тысячи километров и не сбиваются с маршрута.

Об этом «Татар-информу» рассказал заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов.

«Считается, что птицы ориентируются по каким-то природным объектам, к примеру, летят вдоль реки. Географические ориентиры сложились на протяжении многих лет. Иногда ориентиром могут служить звезды, особенно при перелете ночью или в сумерки. У птиц очень хорошая память, они запоминают звездную карту», – пояснил он.

А еще, обратил внимание Рахимов, исследования показывают: у птиц есть свой внутренний магнит, который находится в головном мозге и работает как маленький компас. Благодаря этому пернатые чувствуют магнитное поле земли.

