Орлов: Слуцкий капризный и нервный, чтобы работать успешно, ему нужна «крыша»
Известный комментатор Геннадий Орлов крайне негативно оценили работу Леонида Слуцкого на посту главного тренера казанского «Рубина». Напомним, что казанцы ушли на зимний перерыв на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. Отметим, что первую часть чемпионата «Рубин» завершил серией из четырех поражений подряд.
«Леонид Слуцкий до сих пор не обрел стабильность и терпение, свойственные опытным тренерам. Он капризный, нервный, вспыльчивый. Чтобы работать успешно, ему нужна «крыша» — в хорошем смысле. Имею в виду авторитетного руководителя, который будет Слуцкого во всем поддерживать. При этом корректно поставит на место, когда тренера заносит, поможет решить проблемы с игроками, если возникло недопонимание. Гинер это умеет. У Сайманова пока не получается», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».
По словам Орлова в команде не все в порядке на фоне информации о переводе форварда Деспотовича в дублирующий состав «Рубина». «Многовато негатива. Сейчас вот Деспотовича, основного форварда, внезапно в дубль перевели. А в декабре после поражения от «Нижнего» у Слуцкого поинтересовались о причинах замены Хвичи в начале второго тайма. В ответ раздалось: «Да он так играл, что и в перерыве можно было с поля убрать». Зачем обижать футболиста? Надо пощадить его самолюбие. Тренер обязан себя контролировать, - считает Орлов.
Ранее стало ИА «Татар-информ» опубликовало большой материал известно о скандальной ситуации с переводом Деспотовича в дубль казанского «Рубина». Напомним, что сербкий нападающий был лучшим бомбардиром казанцев по итогам прошлого сезона.