Конфликт со Слуцким или подготовка места для Дзюбы: почему Деспот стал не нужен «Рубину»

Не успел «Рубин» завершить первый тренировочный сбор в Турции, как в команде Леонида Слуцкого грянул скандал. Лидер атак образца прошлого сезона Джордже Деспотович покидает Казань, о чем серб сам сообщил, не дожидаясь официальных сообщений от клуба. Что это значит для «Рубина» и кто заменит Деспота - читайте в материале ИА «Татар-Информ».

«Рубин» отправил Деспота в дубль, а тот попрощался с болельщиками

Джордже Деспотович покидает «Рубин», несмотря на то, что официального объявления от казанского клуба еще не было. Серб не стал играть в дипломатию, а прямо заявил на своей странице в Instagram о своем уходе. «Как вы уже все знаете, я больше не буду играть за «Рубин». Хочу всех поблагодарить за очень красивое время, которое я провел в Казани. Всем от души, спасибо», - написал футболист.



Интересно, что стрялось между Слуцким и Деспотом, который еще не так давно называл Леонида Викторовича своим лучшим главным тренером в карьере. В кулуарах называются две основные причины конфликта. Первая - «Рубин» не собирается платить нападающему неустойку в 1.5 миллиона евро. Джордже в этом сезоне сильно сдал, забив всего один гол в чемпионате, да и тот – с пенальти. А между тем он является ни много ни мало самым высокооплачиваемым футболистом клуба. В руководстве попытались все утрясти и разорвать контракт по обоюдному соглашению, но игрок этому воспротивился. Пришлось давить путем отправления в дубль.

Вторая версия - отказ Деспота подписывать контракт с агентом Леонида Слуцкого Кристианом Эмиле. Звучит не очень правдоподобно, но как уже многие успели заметить, клиентами британского агента являются сразу несколько легионеров «Рубина», а за трансфер Кварацхелии в Европу отвечает как раз Эмели. Так что версия с агентскими играми также имеет место быть.

Кто будет забивать голы в команде Слуцкого?

Как бы то ни было, все ждут, когда ситуацию официально прояснит «Рубин». Клуб же, в свою очередь, выбрал выжидательную тактику и кажется, делать хоть какое-то заявление по сложившейся ситуации пока не собирается. А вопросов хватает и главный из них: кто будет забивать голы в весенней части чемпионата.

Ни для кого не секрет, что одной из главных, если не самой главной проблемой «Рубина» в летне-осенней части чемпионата являлась игра в атаке. Команда Леонида Слуцкого была настолько беззубой в нападении, что ни один центральный нападающий рубиновых не смог за 18 туров забить больше одного мяча - катастрофа. Наверняка, проблема была более комплексной, и к низкой результативности центрфорвардов были причастны также и полузащита. Она не продвигала должным образом мяч вперед.

Одной из главных проблем «Рубина» в летне-осенней части чемпионата являлась игра в атаке Фото: rubin-kazan.ru

К слову, по трем ключевым показателям, а это: количество передач с продвижением в среднем за 90 минут, количество глубоких атак в среднем за 90 минут и темп игры (скорость атак) «Рубин» был предпоследней командой лиги, опережая только «Нижний Новгород» (данные по Wyscout). Так что фактически сваливать всю вину на одних лишь центральных нападающих было бы неправильно. Не могли же все четверо резко разучиться забивать. Но в «Рубине» решили действовать резко и радикально.

Третий белорус в истории «Рубина»

Возможно, в «Рубине» считают, что Деспотовича сможет заменить 23-летний белорус Виталий Лисакович, чей трансфер, наконец, был объявлен официально. «Рубин» подписал нападающего на 3.5 года. Как сообщает «Спорт-Экспресс», в свой первый сезон экс-форвард «Локомотива» будет получать 600 тысяч евро. С каждым последующим годом данная сумма будет увеличиваться на 100 тысяч. Если же футболист сыграет больше 60% матчей, то она автоматически увеличится еще на 100 тысяч.

В приходе Лисаковича больше логики, чем может показаться на первый взгляд. По своей антропометрии и стилю игры он очень схож с Иваном Игнатьевым. А если вспомнить, то именно нападающего подобного типажа очень хотел заполучить Слуцкий в свое первое трансферное окно в «Рубине». И если Лисакович - это некая улучшенная версия Игнатьева, то Виталий имеет все шансы на большее количество минут, нежели в московском «Локомотиве».

Лисакович станет лишь третьим белорусским футболистом в истории казанского клуба. Ранее до него футболку «Рубина» примеряли лишь два белоруса: Сергей Кисляк и Сергей Корниленко. Интересный факт: несмотря на то, что Лисакович ни разу не играл за «Рубин», на его счету уже есть гол и голевая передача на Центральном стадионе в составе команды хозяев. Произошло это в сентябре в матче против Уэльса, когда сборная Белоруссии временно проводила свои домашние матчи на стадионе в Казани. Кстати, на той игре в качестве зрителя присутствовал и главный тренер «Рубина».

Дзюба все-таки приедет?

Если приход Лисаковича уже успел поставить крест на возможном трансфере Дзюбы в «Рубин», то ситуация с Деспотовичем вновь возродила надежды на то, что Артем все же имеет шансы переехать в Казань. Когда сербский нападающий все-таки покинет клуб, то кто, как не Дзюба придет на помощь к Слуцкому поднимать команду из болота турнирной таблицы? А учитывая то, в какой футбол играет «Рубин» Леонида Викторовича, то без большого форварда там точно не обойтись.

Большой Дзюба и резкий Лисакович вполне могут освежить атаку казанцев Фото: rfs.ru

Плюс ко всему наличие Дзюбы позволит сделать команду более гибкой, и игра в два центральных нападающих у болельщиков «Рубина» перестанет ассоциироваться исключительно с финальным штурмом ворот соперника. Большой Дзюба и резкий Лисакович вполне могут освежить атаку казанцев, добавив ей креатива и возможности к трансформациям тактической расстановки в 4-4-2. К тому же, первая часть сезона показала, что излюбленные расстановки Слуцкого (4-2-1-3 и 4-3-3) явно перестали приносить пользу.

Что с остальными?

Из тройки Онугха - Игнатьев - Костюков больше всего шансов закрепиться в составе имеет, конечно, первый, тем более после дубля в ворота «Факела». Костюков же больше универсальный солдат и в центре нападения играет постольку поскольку, а что касается Игнатьева, то с приходом Лисаковича, его дни в «Рубине» окончательно сочтены. И если в ближайшее время клуб не сумеет найти для Ивана вариант с арендой или продажей, то вскоре 23-летний россиянин последует тем же маршрутом, что и Деспотович.