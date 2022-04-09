Пара солнечных орлов вернулась с зимовки в Татарстан и попала в «любовный треугольник»

Орнитолог из Татарстана этой весной запустил сразу две видеотрансляции, где в режиме реального времени можно следить за гнездом солнечного орла (могильника). Благодаря проекту люди из разных стран мира смогут наблюдать за жизнью хищников Алтына и Алтынай, которые готовятся дать потомство.

Солнечные орлы – самец Алтын и самка Алтынай вернулись после зимовки в Татарстан Фото: kpfu.ru

«В гнезде звездной пары появился третий лишний»

Солнечные орлы – самец Алтын и самка Алтынай вернулись после зимовки в Татарстан практически в тех же числах, что и в прошлом году. Трансляция из гнезда ведется по инициативе орнитолога, научного сотрудника Елабужского института КФУ, заведующего Музеем природы Национального парка «Нижняя Кама» Ринура Бекмансурова второй год подряд. В этом году она была запущена в марте. Постоянные наблюдатели переживали о возвращении полюбившейся пары, но, к счастью, орлы не заставили себя долго ждать.

«Ранее считалось, что орлы прилетают в Татарстан только в начале апреля, но за последние годы я понял, что они прилетают гораздо раньше. Три года назад орлы прилетели 18 марта, потому что весна была ранняя. В прошлом году Алтын прилетел 23 марта, а Алтынай – 24-го. Нынче Алтынай появились лишь 25 марта, а Алтын – 26-го. Хотя наблюдатели слышали крики орлов на день раньше, птицы в поле зрения камеры не попадали. Эта задержка связана с тем, что нынче весна холодная», – пояснил Ринур Бекмансуров.

Гнездо, за которым наблюдает сейчас весь мир, находится в Альметьевском районе, примерно в ста километрах от Национального парка «Нижняя Кама». Гнездовой участок находится в окружении техногенной территории, вокруг качают нефть с десяток нефтекачалок. Цель проекта – показать, в каких условиях могут гнездиться орлы и как они живут.

В прошлом году трансляция велась только на видеохостинге YouTube, в этом году она запущена и во «ВКонтакте». У автора проекта были опасения, что из-за санкций привычный канал могут закрыть, поэтому он решил подстраховаться. Трансляцию в прошлом году смотрели представители более 80 стран.

Орнитолог Ринур Бекмансуров, научный сотрудник Елабужского института КФУ, заведует Музеем природы Национального парка «Нижняя Кама» Фото: kpfu.ru

«Людям интересно смотреть, что происходит в гнезде орлов. Здесь делаются открытия и разрушаются многие мифы. Люди читали в книгах, что пары орлов создаются на всю жизнь и птицы хранят друг другу верность. Но камеры видеонаблюдения показывают нам, что в жизни птиц всё гораздо сложнее, почти как у людей», – говорит собеседник.

Сначала перед зрителями разыгрались нешуточные страсти. 25 марта, почти одновременно с Алтынай, в гнезде звездной пары появился незнакомый самец, которому зрители дали имя Амир.

«В первый день в гнезде появился совершенно другой самец и пытался с самкой завязать отношения, таскал ветки в гнездо. Самка его не прогоняла, как будто ждала. На следующий день вернулся Алтын. Алтынай могла запросто прогнать Алтына и остаться с Амиром, но не сделала этого», – продолжает рассказ Бекмансуров.

В итоге Алтын отстоял свои позиции, но то, как решился этот вопрос, осталось за кадром. Возможно, самцы разбирались друг с другом. Возможно, самка сама прогнала одного из ухажеров, теперь на этот счет остается лишь строить догадки.

Стоит отметить, что в первые дни птицы вообще редко попадали в объектив камеры. Они были заняты поиском пропитания. Из-за похолодания и выпавшего в конце марта снега добычу найти непросто, суслики ждут тепла и еще не вылезли из нор. А в начале апреля гнездо и вовсе засыпало снегом.

«Хищника посадили на цепь, как собаку»

Где зимовали Алтын и Алтынай, автор уникального видеопроекта не знает. Ринур Бекмансуров увлекается изучением крупных хищников с 2002 года, с тех самых пор, как начал работать в Национальном парке «Нижняя Кама». Более десяти лет он занимается кольцеванием птиц.

Более десяти лет Бекмансуров занимается кольцеванием птиц Фото: страница Ринура Бекмансурова в соцсети «ВКонтакте»

«В Татарстане на сегодняшний день известно более 200 гнездовых участков. Благодаря кольцеванию мы узнали, в каких странах зимуют орлы из Татарстана. Они летают в страны Ближнего Востока, зимуют в пределах Аравийского полуострова – в Саудовской Аравии, Омане, Йемене, могут залететь в Ирак, встречались на севере Африки – в Эфиопии, Судане, были отмечены в Израиле», – говорит собеседник.

Орнитолог рассказал, что один орел, родившийся недалеко от Казани и окольцованный им в прошлом году, был пойман в Судане местными жителями, его посадили на цепь, как собаку.

«Мне прислали фотографию. Мы пытались через местные природоохранные организации вызволить орла, но до сих пор не знаем, освободили его или нет», – отметил специалист «Нижней Камы».

В настоящее время один солнечный орел из Татарстана – самец по имени Деука летает со специальным трекером, позволяющим проследить его перемещения. Он уже три зимы провел в Саудовской Аравии, а сейчас вновь летит на север поближе к родным краям. Он еще не образовал пару, и мы надеемся, что благодаря трекеру сможем в ближайшие годы увидеть, где он найдет себе подругу и построит гнездо.

Трекер – маленькая коробочка весом 30 граммов , которая крепится на теле птицы. Она не доставляет никакого дискомфорта хищнику и остается с ним на всю жизнь. Такое оборудование хоть и маленькое, но дорогостоящее, и поэтому его невозможно закрепить на всех птицах, за которыми ведется наблюдение.

Трекер – маленькая коробочка весом 30 граммов, которая крепится на теле птицы. Она не доставляет никакого дискомфорта хищнику Фото: kpfu.ru

Несколько орлов гнездятся на мусульманских кладбищах

В России солнечного орла называют могильником, но это ошибочное название, считает орнитолог. К могилам солнечные орлы никакого отношения не имеют.

«Это была какая-то ошибка, когда в XIX веке орла так назвали. Его латинское название – Aquila heliaca, “орел солнечный”. В Европе солнечного орла называют Imperial eagle – “императорский орел”, а в странах Восточной Европы – Болгарии и Венгрии его называют “царский орел”. А у нас его еще называют тюркским именем “карагуш”», – пояснил специалист.

Однако в Татарстане некоторые орлы все же гнездятся на мусульманских кладбищах. При этом до сих пор ни одного гнезда не было обнаружено на кладбищах христиан. Почему? Этот вопрос остается загадкой.

«Всего на кладбищах у нас гнездится около 10 пар. Это из-за того, что кладбища расположены рядом с населенными пунктами и пастбищами, где есть кормовые условия в виде колоний сусликов, а также грачей. Орел рассматривает кладбище как участок с небольшим куском леса, где есть удобное крупное дерево – сосна или тополь и можно построить гнездо», – пояснил орнитолог.

«В Европе солнечного орла называют Imperial eagle – “императорский орел”, а в странах Восточной Европы – “царский орел”. А у нас его еще называют тюркским именем “карагуш”» Фото: страница Ринура Бекмансурова в соцсети «ВКонтакте»

Птенец Айдар погиб из-за удара электрическим током на опоре ЛЭП

Сейчас поклонников пары солнечных орлов беспокоит один важный вопрос – когда Алтын и Алтынай дадут потомство? В 2021 году первое яйцо было снесено 13 апреля, а второе – 16 апреля. Первый птенец вылупился 24 мая, ему дали имя Айдар. Он был найден погибшим под опорой ЛЭП в начале сентября. Второй птенец появился на свет 26 мая, самке дали имя Айгуль. Свой первый полет она совершила 12 августа. Возможно, пара солнечных орлов в нынче даст потомство примерно в такие же сроки.

Стоит отметить, что Айдар не единственный слеток у этой пары орлов, погибший таким жутким образом. Еще годом ранее в результате поражения от электротока на опоре ЛЭП погиб другой птенец из этого гнезда, за которым велось наблюдение.

По словам орнитолога, орлы гнездятся в большинстве районов Татарстана Фото: страница Ринура Бекмансурова в соцсети «ВКонтакте»

«Воздушные линии электропередачи (ЛЭП) среднего напряжения 6-10 кВт представляют серьезную опасность для многих птиц, и орнитологи об этом говорят постоянно. В Татарстане проводится программа по ликвидации опасных линий электропередачи, но она продвигается медленно. Такими темпами мы еще 20 лет будем их модернизировать. Мы пытаемся сделать так, чтобы старое птицеопасное электрооборудование было модернизировано, а новое устанавливалось с учетом защиты птиц», – пояснил эксперт.

Кстати, линия электропередач, которая находится неподалеку от звездного гнезда и из-за которой в прошлом году погиб молодой орел Айдар, осенью 2021 года была оснащена специальными птицезащитными устройствами.

Семью орланов-белохвостов возьмут под прицел камеры

По словам Ринура Бекмансурова, орлы гнездятся в большинстве районов Татарстана. Их практически нет на западе в Предволжье, там солнечные орлы в последние годы гнездились только в Дрожжановском районе. Все дело в дефиците кормовой базы, в тех краях почему-то пропали суслики. Чаще орлы встречаются в Заволжье, на левых берегах Камы и Волги. В Предкамской части они обитают от Казани до р. Вятки. Но больше всего их гнездится в Закамье начиная от г. Болгара Спасского района до Актанышского, Ютазинского и Бавлинского районов на востоке республики и далее до Урала.

В настоящее время в Татарстане в работе находятся две камеры в гнездах крупных хищников Фото: страница Ринура Бекмансурова в соцсети «ВКонтакте»

В настоящее время в Татарстане в работе находятся две камеры в гнездах крупных хищников. Вторая находится в гнезде орлана-белохвоста в Елабужском районе, но это гнездо пустует на протяжении трех лет, там никак не может сложиться пара. Эксперт планировал запустить в этом году аналогичный проект в гнезде еще одного орла, но по техническим причинам с задумкой пришлось повременить.

«В этом году пытался поставить еще один комплект оборудования в гнездо орлов, но сделать это оказалось непросто, это ведь не лампочку ввернуть. Нужно установить маршрутизатор для работы интернета, провести кучу проводов. Также нужно установить солнечную электростанцию с тяжелыми аккумуляторами и большими солнечными панелями, которые должны обеспечить электроэнергией всю систему», – пояснил Бекмансуров.

Оказывается, на просторах региона не так-то просто найти гнездо орлов в зоне связи 4G в безлюдном месте, чтобы оборудование не заметили и не украли. Специалист пытался поставить камеру в Спасском районе, но не смог наладить связь. Далее предпринял еще две попытки в других местах, но и они не увенчались успехом из-за опасений, что оборудование могут похитить.

В следующем году Ринур Бекмансуров все же планирует организовать видеонаблюдения за орланами-белохвостами. Поскольку они гнездятся раньше, оборудование нужно ставить уже в январе-феврале. Кроме того, орланы более капризные и осторожные. Камеры в их гнездах требуют особо тщательной маскировки.