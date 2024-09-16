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Культура 16 сентября 2024 17:41

Оркестр театра Камала завершил свои московские гастроли

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Оркестр Татарского государственного Академического театра имени Галиасгара Камала под управлением главного дирижера Данияра Соколова завершил свои московские гастроли.

«Прошедший концерт мы считаем историческим. В истории оркестра татарского театра это первое событие на такой площадке — сольный концерт с серьезной программой из татарских композиторов. Мы не могли обойти стороной произведения классических композиторов, так как мы играли на сцене [Московской] консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Мы должны были показать высокий уровень музыкантов оркестра», — рассказал «Татар-информу» Данияр Соколов.

Оркестр представил программу «Восточный концерт» в малом зале консерватории имени П. И. Чайковского. В программе концерта прозвучали произведения классика татарской академической музыки Рустема Яхина с солирующим на фортепиано Зальфатом Фахразиевым, «Татарская рапсодия» для баяна (баянист — Сайдаш Фахразиев) с оркестром Михаила Плетнева, Симфония №3 Людвига ван Бетховена.

Как отметил сам Соколов, оркестр планирует и в дальнейшем проводить концерты татарской музыки на постоянной основе в Москве и Санкт-Петербурге.

«Надеемся, что эта история станет ежегодной. Нас очень тепло встретила публика, [слушатели] были в восторге от концерта Яхина для фортепиано. Профессиональные музыканты были очень удивлены качеством и мощью татарского композитора. Мы поставили себе задачу — национальная музыка будет распространяться и звучать на территории нашей страны, и мы как оркестр национального театра будем знакомить и распространять эту историю по всей стране», — подчеркнул Соколов.

Выступление оркестра на сцене Московской консерватории состоялось в рамках недельных московских гастролей театра Камала, которые проходили с 10 по 15 сентября. Гастроли посетили примерно 5 тыс. человек, было сыграно шесть спектаклей и один концерт. Программа в Малом театре включала постановки «Муть. Мухаджиры», «Очарованные танцем», «Пять вечеров», «Голубая шаль», «Осенний отголосок» и «Ситцевая свадьба».

#оркестр #театра Камала #данияр соколов
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