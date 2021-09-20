news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
20 сентября 2021  19:54
Лиля Шайхутдинова

Оркестр La Primavera открывает XXXIII концертный сезон

news_top_970_100

В Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева Казанский камерный оркестр La Primavera откроет XXXIII концертный сезон. Музыкальный вечер ознаменует старт фортепианного марафона Pianooptimum. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» художественный руководитель и главный дирижер оркестра Рустем Абязов.

«Традиционно мы постарались подготовить для слушателей интересную и насыщенную программу. В этом сезоне оркестр La Primavera начинает музыкальный марафон Pianooptimum с участием лучших музыкантов мира», — рассказал маэстро.

Первым гостем фортепианного марафона станет лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский. Вместе с казанским коллективом пианист исполнит Полонез As-dur Фридерика Шопена и Travel Notebook Алексея Шора.

Во втором отделении к оркестру выйдет новоиспеченный дирижер коллектива Ильяс Камал. Под его руководством прозвучит Дивертисмент №1 Вольфганга Моцарта.

Концерт завершится Concerto Grosso №1 Эрнеста Блоха. Музыкальный вечер запланирован на 22 сентября.

#казанский камерный оркестр la primavera
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное