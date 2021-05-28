Оркестр La Primavera обретет нового дирижера

Камерный оркестр La Primavera пригласил на должность второго дирижера коллектива виолончелиста, татарского композитора, лауреата премии имени Джалиля и главного дирижера Тинчуринского театра Ильяса Камала. Об этом стало известно на закрытии XXXII концертного сезона казанского оркестра.

«С Рустемом Абязовым и оркестром я сотрудничаю уже более 10 лет как композитор и создатель оркестровок. На протяжении этого времени наши отношения только укреплялись. Коллектив организовал много фестивалей и концертов, на которых исполнялась моя музыка. На одном из них я даже лично солировал. И вот в этом году мне предложили поработать в качестве дирижера, и я согласился», — рассказал Камал.

В новую должность композитор вступит с начала нового концертного сезона оркестра.