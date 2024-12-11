Оргкомитет Российского венчурного форума возглавит Валерий Фальков

Организационный комитет Российского венчурного форума возглавит министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Мероприятие состоится с 9 по 11 апреля 2025 года в Казани и Иннополисе. Об этом сообщает Инвестиционно-венчурный фонд РТ.

Ожидается, что форум соберет рекордное количество участников. Главное внимание будет уделено формированию новых партнерских связей. Для этого к участию привлекут международные делегации, увеличат число участников и экспонентов.

Планируется обсуждение актуальных вопросов венчурного рынка, стартап-экосистем, инвестиций и технологического предпринимательства, инвестиций и других вопросов.

Инвесторы смогут ознакомиться с перспективными проектами в выставочной зоне. Ожидается, что на ней будут представлены 150 компаний для знакомства и инвестирования. Лучшие из них предстанут перед судейской комиссией, в которую войдут представители федеральных фондов и крупных акселераторов.

Также будет организована ярмарка вакансий в инновационных компаниях. Для студентов будут доступы актуальные предложения стажировок и работы. Они смогут напрямую пообщаться с представителями работодателей и узнать, какие требования предъявляются к соискателям, какие возможности им предоставят.

Основными направлениями деловой программы Российского венчурного форума станут венчурные инвестиции и технологическое предпринимательство, рынки и экосистема.

Организаторы подготовили ряд новых форматов, а также они проведут отбор стартапов в программу акселерации. Ее участниками могут стать стартапы, которые обладают потенциалом, необходимым для выхода на рынок в течение ближайшего года, или уже запустили продажи. Допускаются проекты в следующих отраслях: робототехника и машиностроение, микроэлектроника и приборостроение, химия природного сырья и полимерных материалов, технологии искусственного интеллекта, энергосбережение и новый транспорт, новые технологии для аграрной и пищевой промышленности.

Регистрация доступна на сайте Российского венчурного форума.

Организаторами Российского венчурного форума выступают Инвестиционно-венчурный фонд РТ, Ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ), Ассоциация содействия цифровому развитию и Инновационный технопарк «Идея».