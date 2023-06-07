Оргкомитет Kazan Digital Week заявил о росте заявок в этом году

Айрат Хайруллин

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Организаторы международного форума Kazan Digital Week, который пройдет в Татарстане с 20 по 23 сентября, рассчитывают на рост числа участников из других стран. Прогнозами на пресс-конференции в «Татар-информе» поделился глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.

«В этом году мы рассчитываем на рост количества стран — участников Kazan Digital Week. Сейчас идет активная такая фаза, идет активная регистрация, формирование спикеров, формирование круглых столов», — сказал Айрат Хайруллин.

Регистрация участников на форум продолжается. Точное количество заявившихся на участие человек озвучат позже.

Айрат Хайруллин напомнил, что в прошлом году в Kazan Digital Week приняли участие 14 тысяч человек. Форум посетили главы и министры цифровизации регионов России, а также представители 32 зарубежных государств.

«В прошлом году большая активность была со стороны субъектов Российской Федерации. Принимали участие практически все вице-губернаторы, министры цифрового развития, которые отвечают за цифровую трансформацию в своих субъектах. Для нас это ответственная миссия, когда мы принимаем коллег и в Казани идет обмен мнениями между регионами», — добавил Хайруллин.

Министр напомнил, что форум Kazan Digital Week охватывает 10 основных тематик, начиная от образования, здравоохранения и заканчивая финансовыми технологиями. Широкий охват дает возможность участвовать в форуме главам российских городов, организациям и компаниям, научным школам, фонду «Сколково» и другим.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Kazan Digital Week в 2023 году получил федеральный статус. Оргкомитет по подготовке международного форума возглавляет министр цифрового развития России Максут Шадаев.