Экономика 14 ноября 2025 07:30

Энергетический форум «Энергопром-2026» пройдет в Казани с 1 по 3 апреля

Энергетический форум «Энергопром-2026» пройдет в Казани с 1 по 3 апреля
Энергетический форум «Энергопром-2025»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 1 по 3 апреля следующего, 2026 года в Татарстане состоится Казанский международный электроэнергетический форум «Энергопром». Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Это ключевая площадка для решения задач развития электроэнергетики и реализации энергетической стратегии России до 2050 года. С 2026 года мероприятие получит федеральный статус. «Энергопром» пройдет на территории международного выставочного центра «Казань Экспо».

Каждый год в форуме принимают участие делегации зарубежных стран – Беларуси, Индии, Ирана, Китая, Таджикистана, Узбекистана и других государств.

На форуме состоится специализированная энергетическая выставка. Это уникальная возможность продемонстрировать собственную продукцию, рассказать о ее преимуществах и выстроить прямой диалог с целевой аудиторией. Министерство промышленности и торговли Татарстана приглашает заинтересованные компании принять участие.

Более подробная информация размещена на сайте: energopromkazan.ru.

В 2025 году участие в «Энергопроме» приняли свыше 7 тыс. человек из семи стран и 20 российских регионов. В рамках деловой программы было организовано более 30 мероприятий: круглые столы, панельные дискуссии и заседания.

