Организаторы сказали, почему форум «Малая Родина – Сила России» прошел в РТ

Региональный день II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России» прошел в Татарстане потому, что республика показывает серьезную динамику развития в сфере местного самоуправления. Об этом на пленарной сессии форума сообщила сопредседатель ВАРМСУ, член Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

«Почему из 89 регионов выбран Татарстан? Думаю, за эти два дня участники сами все поняли и увидели, что слово, дело и результат здесь несут позитивную динамику развития. Здесь видна любовь к малой Родине», – отметила она.

Как один из примеров успешного проекта Татарстана Гусева привела Голубые озера, которое масштабно благоустроили, сохранив уникальные черты места. При этом ранее эксперты рассказали и о проблемах проекта «Голубые озера».

Напомним, II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России» проводится по поручению Президента РФ, организован ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ. Также Раис РТ Рустам Минниханов возглавляет комиссию Госсовета РФ, ответственную за реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни».