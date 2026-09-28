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Экономика 28 сентября 2026 23:54

Организаторы напомнили о приближающемся Kazan Digital Week 2026

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Организаторы Международного форума Kazan Digital Week 2026 напомнили о приближающемся событии, выложив видео, изображающее цифровое преображение столицы Татарстана.

«Город постепенно меняется: знакомые улицы, набережные и здания будто становятся частью цифрового мира», – прокомментировали организаторы события.

Kazan Digital Week 2026 пройдет с 29 по 31 октября в международном выставочном центре «Казань Экспо». Там встретятся представители государства, бизнеса, IT-компаний и экспертного сообщества, чтобы обсудить искусственный интеллект, новые технологии и решения, которые уже меняют жизнь.

Присоединиться к мероприятию можно по ссылке.

Видео предоставлено организаторами Kazan Digital Week 2026.

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#Kazan Digital Week
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