Организаторы концертов пожаловались на нехватку оборудования из-за санкций против России

Российские продавцы и прокатчики оборудования для организации концертов и развлекательных шоу-программ заявили о дефиците техники, наступившем из-за санкций, введенных против России. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Дело в том, что до 70% звуковых и световых систем приобретались у американских и европейских производителей, а теперь официальные поставки оборудования практически прекратились из-за ограничительных мер.

Руководитель направления промоутерства и продюсирования «МТС Энтертейнмент» Янина Татарицка рассказала, что сейчас световое и музыкальное оборудования для организации концертов чаще всего берется в аренду, но цены на нее с начала специальной военной операции на Украине увеличились на 20–30%.

При этом член Ассоциации ивент-диджеев Оливия Чистова заметила, что за последние недели многие компании-производители лишились специалистов. «Некоторые были мобилизованы, другие решили покинуть страну. Если мобилизация продолжит набирать обороты, то нам придется отказаться от 30% наших заказов, так как выполнить их будет некому», — предупредила она.

После начала специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля, страны Запада начали вводить масштабные антироссийские санкции. О частичной мобилизации в стране глава государства объявил 21 сентября.