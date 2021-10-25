Организаторы концерта Хабиба в Набережных Челнах предстанут перед судом

На концерте певца Хабиба в Набережных Челнах выявили нарушения противоэпидемических мер. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

«Набержночелнинским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан 25 октября возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 6.3 Административного кодекса РФ в отношении Концертного зала Сары Садыковой и организатора концерта — ООО „МИА „Сфера„», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ответственных лиц пригласили для дачи объяснений и составления протоколов об административных правонарушениях.

После составления протоколов их направлят для рассмотрения в суд. Решение о наказании также примет суд, заключили в ведомстве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Роспотребнадзор республики проверит, соблюдались ли Covid-правила на концерте исполнителя хита «Ягода Малинка» в Автограде.