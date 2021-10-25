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Ру Тат
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25 октября 2021  11:28
Эвелина Киселёва

Роспотребнадзор проверит, соблюдались ли Covid-правила во время концерта Хабиба в Челнах

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Певец Хабиб, прославившийся хитом «Ягода Малинка», дал накануне концерт в Набережных Челнах.

На видео, размещенном в социальных сетях, видно, что находящиеся в зале зрители не носят масок и не соблюдают социальную дистанцию. Кроме того, судя по ролику, зал мог быть заполнен более чем на 50%.

Соблюли ли организаторы Covid-правила, теперь выяснит Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

«Управлением Роспотребнадзора по РТ по факту публикации в соцсетях материалов о несоблюдении антиковидных мер на концерте Хабиба в Набережных Челнах 25 октября начато выяснение всех обстоятельств», — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора по РТ в беседе с ИА «Татар-информ».

Видео: пользователь соцсети Instagram xabibkaa.

#Набережные Челны #концерт #Коронавирус
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