Роспотребнадзор проверит, соблюдались ли Covid-правила во время концерта Хабиба в Челнах

Певец Хабиб, прославившийся хитом «Ягода Малинка», дал накануне концерт в Набережных Челнах.

На видео, размещенном в социальных сетях, видно, что находящиеся в зале зрители не носят масок и не соблюдают социальную дистанцию. Кроме того, судя по ролику, зал мог быть заполнен более чем на 50%.

Соблюли ли организаторы Covid-правила, теперь выяснит Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

«Управлением Роспотребнадзора по РТ по факту публикации в соцсетях материалов о несоблюдении антиковидных мер на концерте Хабиба в Набережных Челнах 25 октября начато выяснение всех обстоятельств», — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора по РТ в беседе с ИА «Татар-информ».

Видео: пользователь соцсети Instagram xabibkaa.