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Организаторы «Игр будущего» в Казани: Ведём переговоры с Team Spirit
В «Играх будущего» в Казани могут принять участие победители последнего The International Team Spirit. Об этом на мероприятии по случаю прибытия трофея соревнований в столицу Татарстана рассказал руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров.
«Мы ведём переговоры с многими крупными киберспортивными организациями от fnatic до Virtus.Pro и четырех полуфиналистов прошедшего The International по Dota 2. Уже началась пригласительная кампания. Team Spirit сейчас базируется в Сербии, мы ведём с ними переговоры, у нас есть теплые дружеские отношения с некоторыми членами команды», – сообщил Столяров.
Уже сейчас подтвердили свое участие 50 команд из 30 стран мира. Однако, как ожидают организаторы, в турнире могут принять участие коллективы из 100 государств.
Напомним, что тренером Team Spirit является уроженец Казани Айрат Silent Газиев.
14 ноября на ВДНХ в Москве прошла торжественная церемония «100 дней до Игр будущего» с участием заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, мэра Казани Ильсура Метшина, руководителя проекта «Игры будущего» Игоря Столярова и олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного.
Президент России Владимир Путин записал видеообращение к участникам и гостям церемонии запуска обратного отсчета до начала первых соревнований.
«„Игры будущего“ объединят на одной площадке киберспорт и спорт классический, турниры в видеоиграх, виртуальной и дополненной реальности и традиционные матчи по футболу, баскетболу, хоккею и смешанные единоборства. Эти соревнования еще раз подтвердят, что современный человек, человек будущего — это человек гармоничный, развитый и физически, и интеллектуально. Убежден, что „Игры будущего“ позволят раскрыть эту истину во всей ее полноте».
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