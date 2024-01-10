Организатор полевой кухни в Лисичанске Рустам Гатин рассказал о помощи челнинцам

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

На протяжении нескольких лет челнинский предприниматель Рустам Гатин и его команда бесплатно организуют горячее питание для людей без определенного места жительства и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Подопечные «Приюта человека» в Набережных Челнах могут рассчитывать на помощь юристов, парикмахеров и других специалистов.

Ирина Зайцева — многодетная мама. Вместе с мужем она воспитывает шестерых сыновей и трех дочек. На всё финансов не хватает, поэтому уже три года она ходит в «Приют человека». Благодаря проекту можно и подкрепиться, и забрать одежду. Сейчас Ирина присмотрела себе пальто. Она уже знает, как его переделает.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

«Сшить из него безрукавку. К этой безрукавке вот сюда повесить меховушки, чтобы как-то вот так было, потому что я люблю творчеством заниматься. Вот сейчас планирую вязать сапожки», — рассказала челнинка.

В «Приюте человека» сейчас насчитывается примерно 80 посетителей. В день им готовят примерно по 25 килограммов горячей еды. А за три года приготовлено более 15 тонн.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

«На одну пенсию живем, не хватает. 17 тыс. рублей. У меня вторая группа инвалидности. Вот. Поэтому и ходим уж», — объясняют подопечные.

«Приют человека» открыт пять дней в неделю. При этом за три года существования проекта появились еще и новые волонтеры, готовые помочь. Это и рядовые челнинцы, и предприниматели. Схема уже четко налажена. Кто-то приносит одежду, кто-то книги, третьи — продукты питания.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

«Мы еженедельно привозим 125 буханок хлеба, булочки, батоны, пироги. И раздаем нуждающимся», — говорит волонтер Мудафис Хикматуллин.

«В течение двух лет помогаем, привозим горячую пиццу. Хорошо, что есть такой проект. В дальнейшем также будем помогать», — поделился предприниматель Рустем Шахинуров.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Кроме еды и одежды, подопечные «Приюта человека» получают юридическую, медицинскую и психологическую помощь.

Предприниматель, руководитель проекта «Приют человека. Набережные Челны» Рустам Гатин пояснил, что в его команде есть волонтеры, которые приходят на раздачу, а также волонтеры, которые приходят убирать квартиры.

«Некоторые волонтеры носят еду тем людям, которые не могут выйти из дома. Иногда мы покупаем лекарства по мере необходимости», — добавил он.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Подопечным также помогают трудоустроиться. Некоторые даже находят себе супругов. «Приют человека» работает как механизм. Даже когда Рустам Гатин уезжает в Лисичанск, чтобы вместе со своей командой кормить мирное население, то работа в Челнах не приостанавливается.