Организатор кражи сейфа из Следкома РТ выслушал свой приговор

Вахитовский суд Казани приговорил к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима Марата Шакирова, организатора кражи сейфа с 15 млн рублей из здания Следственного комитета РТ.

На стадии прений прокурор запросил для подсудимого 7 лет в колонии общего режима. В качестве дополнительных наказаний государственный обвинитель просил лишить Шакирова звания подполковника юстиции и запретить ему занимать должности на госслужбе в течение 3 лет после освобождения, которые суд сегодня также удовлетворил.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напомним, на скамье подсудимых – следователь-криминалист СУ СКР по РТ подполковник юстиции Марат Шакиров. Осенью прошлого года Шакиров и еще четыре сообщника проникли в здание Следкома РТ и похитили сейф, в котором находились 15 млн рублей – вещественные доказательства по одному из уголовных дел.

В отношении Шакирова и его сообщников было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».

Организатора задержали, когда он пытался уехать из Казани. Еще троих участников кражи поймали в Альметьевске. Младшему из задержанных сообщников Шакирова было 19 лет, старшему – 22 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что дело в отношении троих молодых людей было выделено в отдельное производство. Суд постановил лишить их свободы на три года. При этом он зачел в наказание срок их нахождения под стражей. Фактически, молодым людям осталось отбыть за решеткой всего лишь год – остаток срока они проведут в колонии общего режима. В деле есть еще один фигурант Дживан Мхитарян. Однако после кражи он скрылся. Подсудимые настаивают на том, что похищенные миллионы находятся именно у него.