Организация Татарстанского нефтегазохимического форума оценивается в 30 млн рублей

В республике с 31 августа по 3 сентября будет проходить «Татарстанский нефтегазохимический форум – 2022». Стоимость проведения Татарстанского нефтегазохимического форума оценивается в 30 млн рублей. Об этом на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» рассказал заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко.

«Общий бюджет Татарстанского нефтегазохимического форума – 2022 составит около 30 млн, из которых 30% уже профинансировал бюджет республики. Остальные 60% за счет участников форума», – сказал он.

В свою очередь, Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что «форум должен быть лучшим в стране».

«Давай внимательно еще раз посмотрим: мы выставляемся на форуме, наши партнеры тоже. Нужно создать все условия и сделать все необходимое. Все наши партнеры должны быть приглашены. Это должен быть самый лучший форум в нашей стране», – сказал Минниханов.

На заседании Президенту республики представили инновационные проекты. Подробнее о них можно прочитать по ссылке.