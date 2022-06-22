«Наши бывшие коллеги не спят»: Минниханов ознакомился с инновационными проектами

Фото: © пресс-служба Президента РТ

Россия должна сама обеспечивать себя необходимой продукцией. Об этом сегодня на заседании Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» сказал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Традиционно на заседании президенту республики презентовали ряд инновационных проектов. С первым докладом на тему «Органические пероксиды: синтез, применение в медицине и агрохимии выступил заместитель директора Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН Александр Терентьев.

Фото: © пресс-служба Президента РТ

По его словам, такие соединения позволяют эффективно бороться с малярией, паразитарными болезнями, а также злокачественными опухолями. «Органические пероксиды широко используются как окислители, конденсаторы свободных процессов. Сравнительно новое их применение – поиск лекарственных средств на основе пероксидов. Вещества содержат противораковую активность. Совсем новая находка в области пероксидов – поиск веществ для агрохимического применения», – сказал он.

Выслушав выступление Президент Татарстана отметил, что Татарстан готов поучаствовать в проекте. «Вы знаете, что сегодня все проекты по импортозамещению хорошо проработаны. Они могут получить хорошую поддержку. Мы можем обратиться к федеральному министру в День Поля, который будет проходить. Мы можем его презентовать. Попытайтесь приземлить, как это может быть реализовано», – сказал Минниханов.

Следующим докладчиком на тему «Импортозамещение малотоннажной химии в условиях санкционного давления» стал директор по стратегии и развитию ГК «ЕТС» Сергей Андреев.

Фото: © пресс-служба Президента РТ

«Влияние западных санкций можно разделить на две части – прямое, например, запрет на экспорт продуктов и косвенное, которое оказывается на экономику и промышленный потенциал страны. Запрет на экспорт продуктов в Россию полностью вступает в действие 10 июля. После этого мы не сможем ввозить ряд химических продуктов в страну. Мы не оценивали в целом, какая часть химического импорта затронута. Но я думаю, что на примере нашей компании, это порядка 30-40%, – рассказал докладчик.

По окончании его выступления, Рустам Минниханов подытожил, что стране для избежания санкций, нужно самой производить необходимую продукцию. «Мы еще живем по инерции. Многие вещи впереди. Наши бывшие коллеги не спят, они смотрят, где у нас узкие места и туда [бьют]. Надо научиться находить решения, заранее зная, где у нас слабые точки. Все всё равно боятся. Нам надо двигаться в сторону того, чтобы все, что можно, производилось в стране», – отметил Минниханов.

Фото: © пресс-служба Президента РТ

В свою очередь, внедрение современных российских систем в видеоконференции на предприятиях ТЭК предложил генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский. По его словам, в России имеется отечественный аналог зарубежным сервисам, как Zoom и Skype.

Последним докладчиком стал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко. Он выступил с докладом «О подготовке нефтегазохимического форума – 2022». Коробченко напомнил, что форум пройдет в республике с 31 августа по 3 сентября.

«Общий бюджет Татарстанского нефтегазохимического форума – 2022 составит около 30 млн, из которых 30% уже профинансировал бюджет республики. Остальные 60% за счет участников форума», – сказал он.

Коробченко отметил, что на форум приглашены порядка 200 предприятий.

«Давай внимательно еще раз посмотрим: мы выставляемся на форуме, наши партнеры тоже. Нужно создать все условия и сделать все необходимое. Все наши партнеры должны быть приглашены. Это должен быть самый лучший форум в нашей стране», – заключил Минниханов.