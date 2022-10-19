Организация перечислила на строительство Соборной мечети в Челнах более 10 млн рублей

Компания «РБР-16», которой руководит крупнейший дорожник Автограда, депутат горсовета Тагир Сунгатуллин, перечислила на счет строительства Соборной мечети 500 тыс. рублей.

Как рассказал «Татар-информу» председатель попечительского совета Фонда строительства соборной мечети в Набережных Челнах Уел Хусаинов, дорожная организация помогает в строительстве с 2020 года. С тех пор общая сумма пожертвований составила 10,5 млн рублей.

Двумя неделями ранее для Соборной мечети были заказаны два купола. Теперь начался их монтаж.

«Все идет по графику, но он такой условный... Сейчас мы занимаемся монтажом куполов. Эту работу планируем завершить в конце октября — начале ноября. Купола пока будут без облицовки, потому что наступили неблагоприятные условия в плане погоды. К их облицовке приступим весной», — поделился планами собеседник агентства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что верующий пожертвовал 30 млн рублей на строительство Соборной мечети в Челнах.