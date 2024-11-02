Организации Челнов и Альметьевска получили субсидии на временное трудоустройство

В этом году пять организаций Набережных Челнов и Альметьевска получили субсидии и организовали временную занятость для 330 сотрудников. Об этом «Татар-информу» сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

«Для работников предприятий и организаций есть возможность временного трудоустройства. Эта мера направлена на поддержку сотрудников предприятий, у которых введен режим неполного рабочего времени. На это выделены соответствующие средства. В этом году пять организаций Набережных Челнов и Альметьевска получили субсидии», - отметила она.

По данным Тазетдиновой, предприятия также могут претендовать на поддержку по программе субсидирования найма отдельных категорий населения. Чтобы стать ее участником, необходимо обратиться в Социальный фонд.

«Работодатель в случае трудоустройства молодого человека в возрасте до 30 лет может получить компенсацию в размере трех минимальных размеров оплаты труда», - уточнила Тазетдинова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по национальному проекту «Демография» в прошлом году новые профессии освоили более 5 тыс. человек. В 2024 году будет обучено еще 4 тыс. граждан.