За год Минтруд Татарстана по нацпроекту «Демография» обучит 4 тыс. человек

По национальному проекту «Демография» в прошлом году новые профессии освоили более 5 тыс. человек. В 2024 году будет обучено еще 4 тыс. человек. Об этом «Татар-информу» сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

«Наиболее масштабное мероприятие – возможность профессионального обучения отдельных категорией граждан. Работа организована во взаимодействии с тремя федеральными операторами – Институтом развития образования, Томским государственным университетом и Российской академией народного хозяйства госслужбы при Президенте РФ. Обучение дает возможность выбрать массу образовательных программ для определенных категорий населения. Это люди старше 50 лет, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, неработающие мамы, воспитывающие детей в возрасте до 7 лет, люди, уволенные с военной службы, выпускники образовательных организаций, которые не нашли работу более 4 месяцев», – рассказала она.

Все они могут выбрать для себя подходящую образовательную программу из 1290 возможных.

«Новшество 2024 года заключается в том, что обучение направлено на содействие трудоустройству. Человек, который запишется и выберет для себя образовательную программу, до начала обучения должен подписать соглашение о намерении трудоустроиться либо сохранить свою занятость по окончании обучения. Данные мероприятия продолжатся в 2025 году в рамках национального проекта "Кадры"», – добавила Тазетдинова.

Национальные проекты воплощаются в жизнь в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты: «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».