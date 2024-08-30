Орешкин: Саммит БРИКС в Казани задаст вектор развития на ближайшие десятилетия

Саммит БРИКС в Казани определит на ближайшие десятилетия вектор развития не только стран объединения, но и всей мировой экономики. Таким мнением на дискуссиях в рамках сессии Совета управляющих Нового банка развития поделился замруководителя Администрации Президента России Максим Орешкин. Мероприятие проходит в Кейптауне.

По его словам, предстоящий саммит в столице Татарстана станет точкой, в которой будут объединены все обсуждения, проходящие на разных площадках. Участники события поднимут вопросы, касающиеся не только экономик стран объединения, но и развития мира в целом.

«Сейчас уже просто невозможно представить себе экономический рост в мире без стран БРИКС. Поэтому Казань — очень важная точка, которая задаст вектор на десятилетия как развитию стран БРИКС, так и всей мировой экономике», — цитирует его ТАСС.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр столицы РТ Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.