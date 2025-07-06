Орешкин: роль БРИКС в мировой экономике нельзя недооценить

Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин заявил, что объединение БРИКС играет все более заметную роль в мировой экономике. По его словам, страны-участницы занимают значительную долю по численности населения, объему ВВП и темпам экономического роста. Об этом сообщает РИА Новости.

«Роль и значение наших стран и наших компаний, которые являются лидерами по многим большим направлениям мировой экономики, уже нельзя недооценить», — подчеркнул Орешкин, отвечая на вопросы журналистов на полях Бизнес‑форума БРИКС.

Он добавил, что голос БРИКС становится всё более весомым на глобальной арене.

В этом году председательство в БРИКС принадлежит Бразилии. Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в XVII саммите объединения, который пройдет 6-7 июля.