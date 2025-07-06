Сергей Лавров прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в XVII саммите БРИКС, сообщает корреспондент ТАСС.

Глава российской дипломатии возглавит делегацию РФ на мероприятии, которое пройдёт 6-7 июля. Президент России Владимир Путин примет участие в работе саммита в формате видеосвязи.

В рамках рабочей программы Лавров примет участие в многосторонних сессиях, где будут обсуждаться ключевые направления сотрудничества БРИКС: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарная сфера.

Помимо этого, у министра запланирован ряд двусторонних встреч. Площадка БРИКС традиционно используется для обсуждения актуальных международных и двусторонних вопросов с партнёрами.

XVII саммит проходит под председательством Бразилии. В повестке — вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, климата, регулирования искусственного интеллекта, а также укрепления мира и безопасности.