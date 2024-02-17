Ордена Мужества и Суворова: в буинской семье рассказали о воспитании сыновей — героев СВО

Фото: © Рустем Ахмадуллин

Семья Тимряковых из села Рунга Буинского района Татарстана воспитала троих сыновей, которые сейчас служат в Вооруженных сил.

Старший Василий — офицер, средний Артем пошёл по стопам старшего брата и после срочной службы подписал контракт, а младший Павел проходит срочную службу в рядах армии.

Фото: © Рустем Ахмадуллин

Мать солдат Любовь Тимрякова работает учителем в сельской школе. Она говорит, что воспитать защитников Отечества — большой труд.

«Мы их с юных лет воспитывали спортивными. Ведь быть военным — это понимать, что ты в ответе за свое село и за Родину, которой присягнул», — заявляет она.

Фото: © Рустем Ахмадуллин

Сегодня старший сын находится на реабилитации после ранения, средний должен прибыть в отпуск, а с младшим родители созваниваются раз в неделю (он служит в Краснодаре).

Отец военных Юрий Тимряков гордится своими сыновьями.

Фото: © Рустем Ахмадуллин

«Старший сын после восьмого класса сам захотел поступить в Ульяновское суворовское училище, мы и не противоречили, после он учился в Рязанском высшем военно-десантном училище, служил в Омске, затем перевелся в Ульяновск. Средний после срочной службы подписал контракт», — рассказал глава семейства.

Среди наград у старшего орден Мужества, медаль «За воинскую доблесть» ll степени, у среднего — орден Суворова, с гордостью перечисляет отец. Младший пока радует грамотами за отличную службу.

Фото: © Рустем Ахмадуллин

До начала специальной военной операции семья в преддверии Дня защитника Отечества собиралась за большим столом. Теперь они все вместе ждут окончания СВО, чтобы большая семья защитников вновь собралась вместе по случаю дня победы.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 7 февраля заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в Татарстане утвержден план мероприятий.

Фото: © Рустем Ахмадуллин

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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