Орден Мужества вручен участнику спецоперации из Лаишевского района Татарстана

Сегодня в здании Совета Лаишевского района Татарстана состоялась торжественная церемония вручения ордена Мужества участнику специальной военной операции сержанту Дмитрию Иванову. Государственную награду ему передали глава Лаишевского района Ильдус Зарипов и военный комиссар Айрат Гайнуллин.

«Для нашего района большая честь вручить такую значимую награду. Дмитрий Иванов — пример мужества и отваги для всех нас», — заявил Ильдус Зарипов.

В рамках мероприятия глава крестьянско-фермерского хозяйства Ильсур Дияров подарил семье Ивановых сертификат на земельный участок в селе Сокуры Лаишевского района. «Это наш маленький вклад в благодарность за вашу службу и жертвы, которые вы принесли ради Родины», — подчеркнул предприниматель.

Сержант Иванов был призван на военную службу по мобилизации 26 сентября 2022 года, получил медаль «За боевые отличия» 28 апреля 2023 года. Десятого февраля 2024 года досрочно уволен в запас по состоянию здоровья. На церемонии его сопровождала супруга Марина. Вместе они воспитывают двоих детей — Данила и Эрику.

Боец рассказал, что старается проводить как можно больше времени с семьей после возвращения. «Дочь вожу на гимнастику. Всё время стараюсь быть рядом с детьми и женой. Продолжаю помогать нашим боевым товарищам — отвожу гуманитарную помощь тем, с кем служил, а также в Донецком направлении», — отметил Иванов.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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