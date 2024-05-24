Орбан: Заявления о «российской угрозе» — маневр Запада по подготовке к войне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что заявления западных политиков и журналистов свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. Об этом передает РИА Новости.

«Перед двумя мировыми войнами в СМИ довольно долго шла подготовка вступления в войну, — рассуждает политик. — Думаю, то что сегодня происходит в Брюсселе и Вашингтоне, но скорее в Брюсселе, чем в Вашингтоне, это своего рода подготовка настроений к возможному непосредственному конфликту».

По его словам, спокойно можно говорить, что идет подготовка вступления Европы в войну.

Орбан заявил, что не считает вероятным нападение России на страну — члена НАТО, а разговоры о «российской угрозе» — это лишь маневр Запада для подготовки к вступлению в войну.

Премьер добавил, что рабочие группы в штабе Североатлантического альянса в Брюсселе сегодня изучают, как они могут принять участие в украинском конфликте. Он напомнил, что при создании НАТО не шло речи о его действиях за пределами своей территории, поэтому сейчас венгерские юристы «проводят довольно серьезную работу, изучая, как Венгрия может быть членом НАТО и при этом не участвовать в акциях НАТО за пределами территории альянса».

«Это то, что венгерской дипломатии надо решить», — резюмировал Орбан в эфире радио Kossuth.

В феврале Президент РФ Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны альянса, в этом нет никакого смысла. Он также подчеркнул, что западные политики все время запугивают Россией другие страны.