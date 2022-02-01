Орбан заявил, что не увидел у Путина намерений совершить агрессию против Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время переговоров с Президентом России Владимиром Путиным не увидел у собеседника каких-либо «намерений» совершить агрессию против Украины. Он сказал об этом, отвечая на вопрос журналиста телеканала «Россия 24» Павла Зарубина.

«Я не увидел намерений к подобным действиям со стороны президента Путина во время переговоров», — приводит слова Премьер-министра Венгрии ТАСС.

Орбан добавил, что российский лидер во время встречи «был очень спокоен». По словам венгерского Премьера, Путин заявил, что «требования России по гарантиям безопасности нормальны и должны являться основой для переговоров».

Политик выразил согласие с этим мнением и подчеркнул, что переговоры должны продолжаться и время для этого еще есть. «Не думаю, что произойдет что-то резкое», — резюмировал он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что власти США подготовили санкционные списки представителей «российской элиты» и членов их семей на случай возможного вторжения на Украину.