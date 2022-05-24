Орбан ввел режим чрезвычайного положения в Венгрии на фоне ситуации на Украине

В Венгрии с 25 мая будет введен режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. Об этом объявил Премьер-министр страны Виктор Орбан, сообщает агентство «Рейтер».

По словам Орбана, Правительству Венгрии необходимо пространство для маневра, чтобы быстро реагировать на возникающие вызовы. Режим чрезвычайного положения наделяет главу кабинета правом издавать указы в обход парламента. Сам парламент во время действия режима ЧП не может быть распущен. Также в этот период не проводятся выборы и референдумы.

Ранее чрезвычайное положение в Венгрии вводилось в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Тогда это решение вызвало критику со стороны правозащитных организаций. Режим ЧП был отменен уже в июне 2020-го, отмечает РБК.

Теперь чрезвычайное положение вводится в том числе на фоне планов Европейского Союза ввести эмбарго на поставки нефти из России. Венгрия импортирует из РФ 60% нефти и выступает против возможного запрета. Власти страны требуют от ЕС пятилетней отсрочки и компенсаций.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против РФ.