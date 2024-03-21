Орбан поздравил Путина с переизбранием на пост Президента России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Президента России Владимира Путина с переизбранием на этот пост. О письме, направленном в адрес российского лидера, рассказал ТАСС пресс-секретарь венгерского Премьера Берталан Хаваши.

По его словам, поздравительный адрес был направлен сегодня, когда были объявлены официальные итоги прошедших выборов.

«Премьер-министр отметил, что ему приятно, что сотрудничество между Венгрией и Россией основано на взаимном уважени. Это позволяет обсуждать важные вопросы даже в нынешней очень сложной геополитической ситуации», — рассказал о содержании письма собеседник агентства.

По словам Хаваши, Виктор Орбан заявил о необходимости диалога для установления мира, готовности Венгрии к наращиванию сотрудничества с Россией «в областях, не ограниченных международным правом».