Орбан объяснил, почему Трамп еще не начал переговоры по Украине

Избранный Президент США Джо Байден вступит в должность только 20 января. До этого он не уполномочен вести какие-либо переговоры от имени Соединенных Штатов, заявил прессе Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с Трампом в поместье в штате Флорида.

Журналисты задали венгерскому Премьеру вопрос о том, как прошли его переговоры с американским лидером. На это Орбан отметил, что его собеседник пока еще не вступил в должность президента.

«Пока Трамп не в том положении, чтобы вести переговоры по вопросу о прекращения огня из-за очень строгих юридических правил в США», — заявил он (видео с беседой с прессой появилось в соцсетях Орбана).

По мнению Премьер-министра Венгрии, работа в этом направлении начнется после инаугурации Трампа.