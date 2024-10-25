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Орбан назвал саммит БРИКС в Казани встречей стран с мощной экономикой
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал саммит БРИКС в Казани саммитом стран восточного мира с мощной экономикой.
«Сейчас проходит большой саммит восточного мира в Казани, где лидеры стран БРИКС – не западных, но с очень мощной экономикой – проводят саммит», приводит слова главы венгерского правительства РИА Новости.
Саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября.
Ранее экономист Михаил Беляев отметил, что страны БРИКС показывают экономический рост, в то время как Запад находится в стагнации.
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