Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Петера Пеллегрини с победой на президентских выборах в Словакии, отметив, что этот результат стал «большой победой для сторонников мира по всей Европе».

«Большая победа для народа Словакии и большая победа для сторонников мира по всей Европе!» — написал Премьер на своей странице в Х (бывшая соцсеть Twitter, заблокированная на территории РФ).

Петер Пеллегрини является противником оказания помощи Украине. Во время своих выступлений он подчеркивал, что не допустит отправки военнослужащих из Словакии на Украину, а поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт и приводят к гибели большего количества людей.