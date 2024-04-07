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Орбан назвал итоги президентских выборов в Словакии большой победой для сторонников мира
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Петера Пеллегрини с победой на президентских выборах в Словакии, отметив, что этот результат стал «большой победой для сторонников мира по всей Европе».
«Большая победа для народа Словакии и большая победа для сторонников мира по всей Европе!» — написал Премьер на своей странице в Х (бывшая соцсеть Twitter, заблокированная на территории РФ).
Петер Пеллегрини является противником оказания помощи Украине. Во время своих выступлений он подчеркивал, что не допустит отправки военнослужащих из Словакии на Украину, а поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт и приводят к гибели большего количества людей.
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